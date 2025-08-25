Bilecik’te "Kadın Girişimciler ve Kadın Kooperatiflerine Yönelik IPARD Proje Hazırlama Eğitimi" düzenlendi

BİLECİK / SERHAT KAYA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) arasında imzalanan "IPARD Programına İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında, kadın kooperatiflerinin proje üretme kapasitesini geliştirmek amacıyla "Kadın Girişimciler ve Kadın Kooperatiflerine Yönelik IPARD Proje Hazırlama Eğitimi" düzenlendi.

Program, Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Eğitime, Bilecik il genelinde faaliyet gösteren kadın kooperatifleri ile STK ve kurum temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. Eğitim sonunda, kadın kooperatiflerinin üretim kapasitelerinin artırılması, IPARD gibi fonlara daha etkin başvurabilmeleri ve ildeki kadın kooperatifleri arasında İletişim ve dayanışmanın güçlendirilmesi adına çeşitli fikir alışverişlerinde bulunuldu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu düzenlenen eğitim ile ilgili olarak “Müdürlüğümüz, bu alanda yeni eğitim programları ve rehberlik hizmetleriyle kooperatifleri desteklemeye devam edecektir.” dedi.