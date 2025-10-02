Bilecik'te kafeler sokağı araç trafiğine kapatıldı

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik’te kafeler sokağı olarak da bilinen Yahyabey Sokak bu sabah belediye ekiplerinin yaptığı çalışma ile araç trafiğe kapatıldı.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı geçtiğimiz aylarda bu sokak üzerinde bulunan esnafı ziyaret ederek bu alanı araç trafiğine kapatmak istediklerini söylemişti. Başkan Subaşı trafiğe kapatmak için İl Trafik Komisyonu kararı gerektiğini de belirtmiş ve karar çıkması halinde söz konusu alanın araç trafiğine kapatılacağını açıklamıştı.

Belediye ekipleri tarafından bu sabah yapılan çalışma ile Yahyabey Sokak araç trafiğine kapatılırken, çevredeki bazı esnaflar dükkanlarına malzeme taşıyabilmeleri için bu yasağın esnetilmesini talep ettiler.