Bilecik’te "Karanlık Gökyüzü Gözlem Etkinliği" başladı

Serhat KAYA – Bilecik / Yeniçağ



Türkiye'nin en karanlık noktalarından biri olarak tescillenen Bilecik Yenipazar Harmankaya Kanyonu, 22-24 Ağustos 2025 tarihleri arasında düzenlenen Karanlık Gökyüzü Gözlem Etkinliği ile bilim insanlarını, astronomi meraklılarını ve doğa tutkunlarını bir araya getirdi. T.C. Bilecik Valiliği himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Yenipazar Belediyesi ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) koordinasyonunda; Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, AFAD, İl Milli Eğitim Müdürlüğü gibi önemli kurumların iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, Harmankaya Kanyonu'nun turizm potansiyelini astronomi ve uzay bilimiyle buluşturarak bölge için yeni bir cazibe merkezi oluşturdu.

HARMANKAYA KANYONU: DOĞA TURİZMİNİN KALBİNDEN BİLİM IŞIĞINA

Profesyonel dağcılar, kanyon sporcuları, doğa yürüyüşü tutkunları ve kampçılar için eşsiz bir doğal cennet olan Harmankaya Kanyonu, şelaleleri ve muhteşem manzaralarıyla biliniyordu. Bu etkinlik sayesinde, bölgenin turizm kimliğine artık uzay bilimi ve astronomi gözlem merkezi olma özelliği de eklendi. Yapay ışıktan uzak, el değmemiş coğrafyasıyla Türkiye'nin en karanlık gökyüzü potansiyeline sahip alanlarından biri olması, kanyonun bu alandaki önemini pekiştirdi.

Etkinliğin ilk gününe Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer de katılarak Radyo Teleskonu ile gökyüzünü gözlemle deneyimine ortak oldu.

ETKİNLİK PROGRAMI VE ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Üç gün süren etkinlikte katılımcılar, interaktif atölye çalışmaları ve teleskop gözlemleriyle unutulmaz anlar yaşadı. Programın dikkat çeken bazı başlıkları şöyle:

BİLSEM Atölyeleri: Genç zihinler için Güneş Gözlemi ve Astronomi Atölyeleri düzenlendi.

Astrofotoğrafçılık Atölyeleri: Metin Altundemir gibi uzmanlar eşliğinde gökyüzü fotoğrafçılığının incelikleri keşfedildi.

ISS Bağlantısı: Radyo Teleskobu ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) bağlantı kuruldu.

GEZİCİ KÜTÜPHANE OTOBÜSÜ: UZAY BİLİMİ VE ÇOCUK AKTİVİTELERİ

Prof. Dr. Faruk Soyduğan ile Yıldızlar: Bilim insanları ve uzmanlar tarafından verilen bilgilendirici sunumlarla katılımcılar, evrenin derinliklerine bir yolculuk yaptı.

Doğada Yaşam ve Güvenlik: Afet Farkındalık ve Doğada Hayatta Kalma Eğitimleri verildi.

BÖLGENİN GELECEĞİ VE TURİZME ETKİSİ

Harmankaya Kanyonu'nun "Karanlık Gökyüzü Gözlem Etkinliği"ne ev sahipliği yapması, bölgenin bilim turizmi ve ekoturizm alanındaki potansiyelini gözler önüne serdi. Bu tür etkinlikler, sürdürülebilir turizm anlayışını benimseyerek hem doğanın korunmasına katkı sağlıyor hem de bölge ekonomisi için yeni kapılar açıyor. Harmankaya'nın, sadece macera ve doğa sporları için değil, aynı zamanda bilim ve keşif için de önemli bir destinasyon haline gelmesi bekleniyor.

Bu etkinliğin, Türkiye'nin farklı coğrafyalarında benzer bilim ve doğa etkinliklerinin düzenlenmesi için de bir rol model teşkil etmesi öngörülüyor.