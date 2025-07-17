Bilecik’te ‘Karanlık Gökyüzü Gözlem Etkinliği’ hazırlık toplantısı yapıldı

SERHAT KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

25-27 Temmuz tarihlerinde Harmankaya Kanyonunda yapılacak olan ‘Karanlık Gökyüzü Gözlem Etkinliği’nin hazırlık toplantısı Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer Başkanlığında yapıldı.

Işık kirliliğinden uzak eşsiz bir doğa harikası olan Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı’nda katılımcıların yıldızlara daha da yakın olacağı ‘Karanlık Gökyüzü Gözlem Etkinliği’ yapılacak. Astronomi atölyeleri, teleskopla gezegen gözlemleri, uzman sunumları ve çok daha fazlası bu etkinlikte katılımcılarla buluşacak.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, Bilecik Valiliği, BEBKA ve Yenipazar Belediyesinin katkılarıyla düzenlenecek ve katılımın ücretsiz olup, kontenjan ile sınırlı olduğu etkinliğe https://investinbilecik.gov.tr/katilim-formu/ adresinden kayıt yaptırılabiliyor.

Harmankaya Kanyonunda düzenlenecek etkinlik öncesi ilgili kurumların amirlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantı sonrası yapılan açıklamada, “Astronomi atölyeleri, teleskopla gezegen gözlemleri, uzman sunumları ve çok daha fazlası bu etkinlikte sizleri bekliyor.” denildi.