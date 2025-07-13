Bilecik’te karpuz üreticimiz zor günler yaşıyor

SERHAT KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde karpuz hasadının başladığı şu günlerde çiftçi ürününü satamamak ve emeğinin karşılığını alamamaktan şikayetçi.

Birçok karpuz üreticisi ürünün para etmemesi nedeni ile tarlada kaldığını söylerken ürününü toplayıp Osmaneli Karpuz Haline getiren çiftçiler ise alıcı bulamamaktan şikayet ediyor. Fide ve üretim maliyetlerini dahi çıkartamadıklarını söyleyen karpuz üreticileri devlet yetkililerden yaşadıkları sıkıntılara çözüm bulmalarını istiyor.

Karpuz üreticisinin yaşadığı sıkıntılar sonrası bir açıklama yapan Osmaneli Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur ise üreticilerin ürünlerine alıcı bulamamaları nedeni ile zor günler geçirdiklerini söyleyerek, Tarım kredi Kooperatifleri ve devlet yetkililerinden çiftçilere destek olmalarını istedi.

Başkan Uğur yaptığı açıklamada, “Karpuzu ile ün kazanan Bilecik’in Osmaneli ilçesinde üreticilerimiz bu sezon zor günler geçiriyor. Karpuz üreticileri, emeklerinin karşılığını alamıyor. Pazara getirdikleri ürünleri satamayan Çiftçilerimiz fide ve üretim maliyetlerini bile karşılayamıyorlar. Traktörlerine yüklü karpuzlarla Osmaneli karpuz pazarında alıcı bekleyen üreticilerimiz, “Ne soran var ne alan. Emeğimiz boşa gidiyor” diyerek çaresizliklerini dile getiriyorlar. Üreticilerimiz gerek tarım kredi kooperatiflerimizden gerekse devlet yetkililerimizden destek bekliyor.” ifadelerine yer verdi.