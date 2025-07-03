Bilecik’te kaza: 2’si ağır 3 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bilecik’te kaza: 2’si ağır 3 kişi yaralandı

Bilecik'te 2 motosikletin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Cumhuriyet Mahallesi Akmescid Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki E.T.K. (16) idaresindeki 11 ABS 805 plaka motorlu bisikleti ile emniyet istikametinden cadde üzerine seyir halindeki A.A., (15) idaresindeki 11 ACN 188 plaka motorlu bisiklet kafa kafa çarpıştı.

Yaşanan trafik kazasında sürücüler yanı sıra araçların 11 ABS 805 plaka motorlu bisiklette yolcu olarak bulunan H.H.T. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan araç sürücülerin hayati tehlikeleri olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik’te kaza: 2’si ağır 3 kişi yaralandı

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