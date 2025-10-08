YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik’in kent belleğini halkla buluşturacak olan proje üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Bilecik Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliğinde hazırlanan Kent Belleği Projesi, Askeriye önünde yer alan bölgede hayat bulacak.

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Kent Konseyi Başkanı Hakkı Aynur, belediye başkan yardımcıları ve ilgili birim çalışanları, söz konusu proje için fikir alışverişinde bulundu.

Kent Konseyi’nde gerçekleştirilen buluşmada Başkan Subaşı, projenin detayları hakkında bilgi aldı.

Projenin uygulanmasıyla birlikte çok önem verdikleri kent belleğine dair görsel ve bilgilerin halkla buluşacağını belirten Başkan Subaşı, ‘’Kent Konseyi Başkanımız Hakkı Aynur ve konsey çalışanlarını ziyaret ederek Askeriye önünde yer alan dikey bahçede hayata geçirilecek Kent Belleği Projesi hakkında bilgi aldık. Bu alanı, şehrimizin tarihi, kültürel ve sosyal kimliğini yansıtan estetik bir görünüme kavuşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.’’ İfadelerini kullandı.