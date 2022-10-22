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Kök hücre bağışıyla umut oldu

Bilecik Kızılay Şubesi'nin yaptığı çalışmalar sonucu donör olabileceği tespit edilen Tevfik Utku Kurtyılmaz'ın bağışıyla lösemi hastası bir gence kök hücre nakli gerçekleştirildiği bildirildi.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 13:35
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Bilecik'te kök hücre bağışıyla umut oldu

Kök hücre bağışıyla umut oldu
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İHA’nın haberine göre; Bilecik Kızılay Şubesi geçtiğimiz dönemlerde yaptığı kök hücre çalışmasında avukat Tevfik Utku Kurtyılmaz'ın donör olabileceği anlaşılmış ve akut lösemi hastası bir gence umut olduğu ifade edilmişti.

Şube Başkanı Sevcan Uzun ve çalışma arkadaşları, donör olan Kurtyılmaz'a geçmiş olsun ziyaretlerinde bulunarak teşekkürlerini iletti. Türkiye'de özellikle lösemi, lenfoma gibi kök hücre nakli bekleyen hastalara en uygun bağışçının bulunabilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılay tarafından 2014'te hayata geçirilen Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) projesiyle 4 bin 340 hasta hayata tutundu.

TÜRKÖK'ün bağışçı sayısı 905 bine ulaşırken, Türkiye, kemik iliği, kök hücre bağışında sayıca dünyada 8. büyük ülke konumunda bulunuyor.
Bilecik Kızılay Şube Başkanı Sevcan Uzun’nun çalışmaları ve yardımlarıyla donör Kurtyılmaz’ın Ankara Şehir Hastanesi onkoloji bölümünde yapılan çalışmalar sonucu ilik nakli gerçekleştirildi.

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