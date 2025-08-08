Bilecik’te Konak Kafe alarmı! Meclis gündemine geldi

Serhat Kaya / Bilecik / Yeniçağ

16 Haziran 2015 tarihinde 10 yıllığına kiraya verilen ve kiralayanın yap-işlet-devret yönetimi ile kiraladığı Konak Kafe adlı işletmenin on yıllık kira süresi 16 Haziran 2025 tarihinde dolduğundan söz konusu yerin kiralama konusu İl Genel Meclisi gündemine geldi.

Konu ile ilgili söz alan İYİ Parti İl Genel Meclis Üyesi Orhan Uğur, “On yıl önce bizim gündemimize geldiğinde yap-işlet-devret modeliyle alan şahıs kendisi yapacak, işletecek, on yıl bir süre zarfından sonrada uzatılırsa uzatılacaktı, uzatılmazsa İl Genel Meclisine tekrardan gelecek şeklinde bir karar vermiştik. Şimdi on yıl doldu. İl Genel Meclisimize geldi. Bunun detaylı araştırılıp Özel İdareye daha yararlı nasıl olur ona göre incelersek iyi olur. Komisyonlara sevk edip komisyonlarda tartışırsak daha da iyi olur. Çünkü önemli bir konu” dedi.

SERDAR YAVUZ RUHSAT DURUMUNU SORDU

CHP İl Genel Meclis Üyesi Serdar Yavuz ise söz konusu yerin kamuoyunda zamanında ruhsatı ile ilgili çok tartışmalar yaşandığını söyleyerek, taşınmazın ruhsatı ile ilgili durumu sordu. İl Özel idaresi Emlak ve İstimlak Müdürü Ceyhan Tanrıkulu yaptığı açıklamada, “Taşınmazın yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni var. Şu anda yasal olmayan bir süreç yok. Belediyeden alınmış olan yapı kullanma izin belgemiz mevcut” dedi. Tanrıkulu ayrıca on yıllık kiralama süresinin dolduğu ile ilgili gerekli tebligatı yapmalarının ardından kiracının bir hukuki süreç başlattığını ve bu hukuki sürecinde tamamlanmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Konak kafenin bundan sonraki süreçte İl Özel İdaresine en iyi ne şekilde fayda sağlayacağının araştırılıp karara bağlanabilmesi için ilgili madde oy birliği ile Plan ve Bütçe ile Ar-Ge Komisyonlarına havale edildi.

Komisyonların 1 Eylülde başlayacak olan Eylül ayı İl Genel Meclisi toplantılarına kadar çalışmalarını tamamlayıp meclise raporlarını sunmaları bekleniyor.