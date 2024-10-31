Bilecik’te kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarparak takla attı

Kaynak: İHA
Bilecik’te kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarparak takla attı

Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarparak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik-Bozüyük-Eskişehir karayolunda seyir halindeki 31 KG 831 plakalı otomobilin sürücü Hamdi E. (24), Cennet Vadisi mevkiinde bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çarparak, takla attı. Yaşanan trafik kazasında sürücü Hamdi E. ve araç içinde yolcu olarak bulunan Samet Ö., (22) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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