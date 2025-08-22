Bilecik'te koruyucu aile hizmetleri tanıtıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Bilecik'te koruyucu aile hizmetleri tanıtıldı

Bilecik’te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından “Gönül Elçileri ile Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı” düzenlendi.

SERHAT KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Bilecik’te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından “Gönül Elçileri ile Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı” düzenlendi.

“Bir Çocuğun Hayatı, Bir Ailenin Sevgisiyle Değişir” sloganı ile düzenlenen toplantıya, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer’in eşi Zeynep Sözer, Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ve ilgili kurumların temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Toplantıda koruyucu aile hizmetleri tanıtıldı ve gönüllülük bilincinin toplumun her kesiminde pekiştirilmesi hedeflendi.

Son Haberler
Bahçelievler Belediyesi’nin CHP’li 4 Meclis Üyesi için suç duyurusu
Bahçelievler Belediyesi’nin CHP’li 4 Meclis Üyesi için suç duyurusu
Lemina son noktayı koydu... Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
Lemina son noktayı koydu... Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
Barış Alper Yılmaz tarafından zehir zemberek açıklama! Galatasaray'la ipler kopuyor mu?
Barış Alper Yılmaz tarafından zehir zemberek açıklama! Galatasaray'la ipler kopuyor mu?
Spot piyasada doğal gaz fiyatları! (22 Ağustos 2025)
Spot piyasada doğal gaz fiyatları! (22 Ağustos 2025)
Spot piyasada elektrik fiyatları! (22 Ağustos 2025)
Spot piyasada elektrik fiyatları! (22 Ağustos 2025)