Bilecik’te köylülerin hukuk mücadelesi Anayasa Mahkemesine taşındı

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Bilecik’te köylülerin hukuk mücadelesi Anayasa Mahkemesine taşındı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde kurulması planlanan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili Kurşunlu ve Beşevler köylülerinin başlattığı hukuk mücadelesi sürüyor.

Bilecik /Serhat Kaya

İlçeye Gıda İhtisas OSB kurulmasının kesinleşmesinin ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından halkın bilgilendirilmesi toplantısı yapılmış, toplantı köylülerin OSB kurulmak istenilen alandal verimli tarım arazilerinin bulunduğu gerekçesiyle yoğun protestoları nedeni ile başlayamayarak yapılamamıştı.

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Daha sonra OSB'nin kurulacağı alan ile ilgili ÇED olumlu raporu düzenlenmesi ile köylülerin de hukuk mücadelesi başlamıştı. Köylülerin ÇED olumlu raporunun iptali için Sakarya'da açtıkları davada mahkeme konu ile ilgili bilirkişi ataması gerçekleştirmişti. Bilirkişi raporu, ÇED olumlu raporunun iptal edilmesi yönünde gelince OSB ile ilgili çalışmalar durmuştu.

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Ardından alan genişletilerek yaklaşık 700 dönümlük alanda yeniden Gıda İhtisas OSB kurulması ile ilgili çalışmalar başlatılmıştı. Bu sürede köylüler tarafından başlatılan hukuk mücadelesi de devam etti. ÇED raporu ile ilgili gelinen hukuki süreçte, yargıtay tarafından bozulan karara köylüler tarafından tekrar İtiraz edilerek temyiz edildiği ve dosyanın Anayasa Mahkemesine taşındığı öğrenildi.

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