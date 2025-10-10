YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, ilköğretim 4. sınıf öğrencilerine doğa bilinci ve çevre farkındalığı kazandırmak, tarımla buluşmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen "Lider Çocuk Tarım Kampı" 7-9 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Etkinliğe Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, kurum amirleri, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.

Bu yıl "Kooperatifçilik" temasıyla düzenlenen kampta, çocuklara tarımın önemiyle birlikte üretim, paylaşım ve dayanışma kültürü aşılandı. Programa Cumhuriyet İlkokulundan 26 öğrenci katılım sağladı.

Kamp kapsamında öğrenciler; Bilecik Tarım Kredi Kooperatifi ile S.S. Osmaneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni ziyaret ederek kooperatiflerin işleyişi hakkında bilgi aldı. Üretim sürecine katılan öğrenciler, tarımsal faaliyetleri yerinde gözlemleme fırsatı buldu.

Etkinliğin son günü olan 9 Ekim 2025 Perşembe günü düzenlenen sertifika töreninde, öğrenciler tarafından hazırlanan kooperatifçilik temalı tiyatro oyunu sahnelendi. Ayrıca çocukların "kooperatifçilik” konusunu işledikleri resim çalışmaları da sergilendi.

Tarımın geleceği olan çocuklara erken yaşta doğa sevgisi, üretim bilinci ve gıda güvenliği farkındalığı kazandırmayı hedefleyen "Lider Çocuk Tarım Kampı", Bilecik'te hem öğretici hem de eğlenceli bir etkinlik olarak tamamlandı.