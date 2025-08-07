Bilecik’te Mahalle Muhtarından çöp konteynerlerinin yenilenmemesine sert tepki

Serhat Kaya / Bilecik / Yeniçağ

Türkiye Yüzyılı’nın konuşulduğu dönemde Bilecik’te daha çöp konteynerlerinin değiştirilemediğini söyleyen Muhtar Cem Çevik, tekerleklerinin olmaması, delik olmaları, kapakları olmaması gibi nedenlerle konteynerlerin birçoğunun kendisinin çöp olduğunu söyledi.

Yetkililere de sert eleştirilerde bulunan Muhtar Çevik, Biosun firmasının kurulması ve çöp toplama işinin bu firmaya verilmesinin ardından Belediyenin elinden denetim yetkisinin alınması sonrası Belediyenin de konuya müdahil olmadığını belirterek, defalarca yetkili yerlere dilekçe yazmalarına, sorunu iletmelerine rağmen halen bir sonuca ulaşamadıklarını vurguladı.

Muhtar Çevik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Bu bir görsel paylaşım değil, bir utanç paylaşımıdır. Türkiye yüzyılını konuştuğumuz bir yerde biz daha çöp konteynerlerini değiştiremiyoruz. Çöp konteynerlerinin delik olmaları, tekerlerinin olmaması, kapaklarının olmaması, temizlik yapılmamas,ı çöp konteynerlerinin kendilerinin çöp olması nedeniyle sağlık ve hijyen bakımından yaşanır bir şehirden çok uzak bir ortam sağlamaktadır. Bu ayıp sadece yetkili kişilerin değil tüm siyasi partilerin, sadece ben sevdasından kaynaklanan ve Bilecik halkının bu sorunlarını görmezden gelen bürokratların suçu değilmiş gibi neden görmezlikten gelmelerinin son noktasıdır. Bilecik genelinde olduğu gibi Cumhuriyet Mahallesinde de sadece biraz gezmeniz durumun ne kadar vahim olduğunu gözler önüne serilmektedir. Zamanında Biosun diye bir firma ile anlaşılmış, belediyenin kontrol ve denetimi elinden alınmış, hiç bir şekilde müdahil olamıyor. Böylece adamlar o kadar rahat ki, sanırsınız ki arkalarında onlara dokunulmazlık veren birileri var gibi vurdum duymaz takılabiliyorlar ve bunun cezasını her zamanki gibi vatandaşlar çekiyor. O kadar ilgili yerlere yazmamıza o kadar dilekçe vermemize rağmen halen sonuca ulaşmış değiliz. Bu yazım elbette ki bazı kesimlerin hoşuna gitmeyecektir. Ama bizleri muhtar olarak seçen mahalle sakinlerimiz bostan korkuluğu gibi duralım oturalım diye seçmedi. Herkes görevini en layıkıyla yapacak ki, vatandaş hizmet alsın. Bu nedenle artık bu mağduriyete son vermek adına bir şeyler yapmayı düşünüyor musunuz yada böyle gelmiş böyle gidecek mi diyeceksiniz değerli dostlar.”