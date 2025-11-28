Bilecik merkezde metruk binadan çıkan dumanları gören vatandaşlar durumu hemen 112'ye bildirdi. Olay yerine kısa zamanda ulaşan itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Binada soğutma çalışması yapılırken, sokak sakinleri metruk binalara giren şahınlar tarafından yangın çıkarıldığı iddia ederek, binaya girişlerinin engellenmemesi üzerine yaşanan duruma tepki gösterdiler.