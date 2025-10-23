YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile Eskişehir Kızılay Kan Bankası arasında, il genelindeki okulların iş birliğiyle velilere yönelik kan bağışı kampanyası düzenlenmesine ilişkin protokol imzalandı.

'Kan Ver, Hayat Kurtar!' sloganı ile düzenlenecek olan kampanya ile kan bağışının önemine dikkat çekmek, toplumsal dayanışma bilincini artırmak ve örnek bir iyilik hareketine öncülük etmek amaçlanıyor.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Tüm velilerimizi bu anlamlı kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz." dedi.