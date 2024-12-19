Bilecik’te minibüs ile otomobil kavşakta çarpıştı

Kaynak: İHA
Bilecik’te minibüs ile otomobil kavşakta çarpıştı

Bilecik’in Pelitözü kavşağında bir minibüs sürücüsü kavşakta karşı yönden gelen bir otomobil ile çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik-Yenişehir-Bursa karayolu Pelitözü Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Bilecik kent merkezinden Bursa istikametine seyir halindeki Ahmet Ç., idaresindeki 11 TC 778 plakalı minidüs kavşaktan dönmek istediği esnada, karşı yönden gelen Barış T., idaresindeki 16 ALF 645 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Yaşanan trafik kazasında midibüste devrilirken, 16 ALF 645 plakalı otomobil sürücüsü Barış T. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, devrilen midibüste yolcu olmaması muhtemel bir facianın önüne geçmiş oldu.

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