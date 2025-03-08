Bilecik'te minibüsçüler kontak kapattı. Kentte hayat durdu

Bilecik/ Serhat Kaya

Bilecik Özel Halk Otobüsleri Kooperatifine bağlı minibüsçüler sabah saat 07:00-09:00 arası normal seferlerini sürdürdü. Saatleri 09:00'u gösterdiğinde kontak kapatan minibüsçüler seferlere çıkmadı.

Tepebaşı Mevkisi Kent Lokantası yanında bulunan Hat-7 durağında toplanan minibüsçüler, hak arama mücadelelerini sürdüreceklerini söylerken, seferleri 14:00'e kadar yapmayacakları iddia edildi. Minibüsçülerin toplandığı alanda polis yoğun güvenlik önlemleri alırken zaman zaman tansiyon yükseldi.

BAŞKAN SUBAŞI SAAT 11:00'E RANDEVU VERDİ

Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selman Aydeniz ile Bilecik Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Tuncay Güler'e saat 11:00' e randevu verdiği öğrenilirken, minibüsçüler Tepebaşı mevkiinden Belediye binasına doğru toplu halde yürüyüşe geçti.

ÖĞRENCİLER MAĞDUR OLDU

Diğer yandan kentte üniversite durağı olarak adlandırılan ve her sabah binlerce üniversite öğrencisinin Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine ulaşmak için kullandığı durakta öğrenciler yolda kaldı. Bazı öğrencilerin Üniversitede dersi olan hocalarını arayarak Üniversiteye ulaşamadıklarından derse katılamayacakları bilgisi verdikleri görüldü.

HASTANEDE RANDEVUSU OLAN RANDEVUSUNA GİDEMEDİ

Ayrıca Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin de üniversite ile aynı güzergah üzerinde olması nedeni ile hastanede randevusu olan yada hastaneye ulaşmak zorunda olan hastalarda hastaneye ulaşamayarak mağduriyet yaşadı.