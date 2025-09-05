Bilecik'te minibüsçülerin gelir desteği talebi Ekim ayı meclisine kaldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bilecik Belediye Meclisinin Eylül ayı ikinci toplantısı Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı Başkanlığında yapılırken minibüsçüler tarafından talep edilen gelir desteği verilmesi konusu Ekim ayı meclisinde karara bağlanacak.

Serhat Kaya / Bilecik / Yeniçağ

Eylül ayı Belediye Meclisinin ilk toplantısında Plan ve Bütçe ile Hukuk Komisyonlarına havale edilen Bilecik’teki şehir içi dolmuş esnafının 65 yaş üstü ve engelli vatandaşları ücretsiz taşımalarından doğan gelir kayıplarının Belediye tarafından karşılanması talepleri ile ilgili komisyonlardan gelen raporlar ikinci toplantıda görüşüldü.

Hukuk Komisyonu gelir desteği talebi ile ilgili hukuksal bir engel olmadığına ve Belediye tarafından minibüs esnafına bu desteğin verilebileceğine karar verdi.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU EK SÜRE TALEP ETTİ

Hukuk komisyonu raporunun ardından söz alan Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Nevin Tan komisyonları tarafından halen konu ile ilgili incelemelerinin devam ettiğini bu nedenle Belediye Meclisinin Ekim ayında yapılacak toplantılarına kadar ek süre talep ettiklerini söyledi.

Mecliste yapılan oylama ile Hukuk Komisyonundan gelen rapor oy birliği ile kabul edilirken, Plan ve Bütçe Komisyonunun da ek süre talebi yine oy birliği ile kabul edildi.

whatsapp-gorsel-2025-09-05-saat-14-52-39-663850f9.jpg

whatsapp-gorsel-2025-09-05-saat-14-52-39-a31d2346.jpg

whatsapp-gorsel-2025-09-05-saat-14-52-40-4534a34b.jpg

