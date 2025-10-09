YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

2025 'Aile Yılı' kapsamında aile bağlarını güçlendirecek, çocuk yetiştirme becerilerini geliştirecek ve geleceğe daha güvenle bakmayı sağlayacak Modüler Aile Eğitim Programı başlıyor.

Tamamen ücretsiz olan programda, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün uzman personelinin eğitmenliğinde 8 farklı modül ile ailenin her aşamasına dokunuluyor:

Eğitimde yer alan modüller şu başlıklardan oluşuyor;

Kendini Bilmek

Doğum Öncesi Dönemden Ergenliğe Gelişim

Aile İçi İletişim

Çocuk Yetiştirme Tutumları

Yılmaz Çocuklar Yetiştirmek (Dayanıklı, zorluklarla baş edebilen çocuklar)

Sosyal Medya, Dijital Oyunlar ve Bilişim Araçları

Okul Hayatı ve Çocuk

Geleceğe Sağlam Adımlar

Eğitim sonunda tüm katılımcılara Katılım Belgesi verileceği programa kayıtlar 26 Eylül - 10 Ekim arasında yaptırılabilir. Eğitim hakkında detaylı bilgi Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün 0 228 212 2035 numaralı hattından alınabiliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu yaptığı açıklamada, "Aile hayatınızda fark yaratmak ve bu kapsamlı eğitimden yararlanmak için son kayıt tarihini kaçırmayın" dedi.