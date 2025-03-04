Bilecik’te motosiklet devrildi: 2 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Bilecik’te motosiklet devrildi: 2 kişi yaralandı

Bilecik'te seyir halindeki motosiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Kazada sürücü Yiğit K. ve yolcu Alemdar P. yaralandı.

Olay, Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Dedeoğlu Caddesi'nde gerçekleşti. Yiğit K. yönetimindeki 11 ABS 200 plakalı motosiklet, Eski Belediye Kavşağı istikametine doğru ilerlerken bir anda direksiyon kontrolünü kaybetti ve devrildi. Kazada sürücü Yiğit K. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Alemdar P. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik’te motosiklet devrildi: 2 kişi yaralandı

Bilecik’te motosiklet devrildi: 2 kişi yaralandı

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