Bilecik’te motosiklet devrildi: 2 kişi yaralandı

Olay, Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Dedeoğlu Caddesi'nde gerçekleşti. Yiğit K. yönetimindeki 11 ABS 200 plakalı motosiklet, Eski Belediye Kavşağı istikametine doğru ilerlerken bir anda direksiyon kontrolünü kaybetti ve devrildi. Kazada sürücü Yiğit K. ve motosiklette yolcu olarak bulunan Alemdar P. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.