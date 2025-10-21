Serhat KAYA/Bilecik

Cumhuriyet Meydanındaki tören Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunulması ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar burada yaptığı konuşmada, “Bilindiği üzere 1829 yılından bu yana köy ve mahallelerimizde görev yapan muhtarlarımız, vatandaşlarımızın devlet kurumlarıyla olan ilişkilerinde aracı bir rol üstlenmiş, fedakârca çalışmalarıyla her zaman takdiri hak etmiştir.

Bunun neticesinde de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ‘ın hassasiyetleri doğrultusunda 2015 yılından itibaren 19 Ekim, Muhtarlar günü olarak ilan edilmiştir. Buradan Muhtarlar Günü olarak kutlanmasında emeği geçenlere tüm muhtarlarımız adına saygı ve şükranlarımı sunarım.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade ettiği gibi, “Muhtarlar demokrasinin temel taşıdır.”

Devletimiz, vatandaşımıza en iyi hizmeti sunmak amacıyla, muhtarlarımızla uyum içerisinde çalışmaya büyük önem vermekte ve her fırsatta gerekli desteği sağlamaktadır.

Muhtarlarımız, yerel demokrasimizin mihenk taşları olup, doğru hizmetin vatandaşa ulaşmasında vazgeçilmez bir değere sahiptir. Vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğunda çaldıkları ilk kapı muhtarlıklarımızdır.

Muhtarlarımız hem milletimizi hem de devletimizi temsil etmektedir.

Biz Muhtar temsilcileri olarak biz de göreve geldiğimiz günden itibaren mahalle ve köylerimiz için elimizden gelen tüm desteği verdik, vermeye de devam edeceğiz.

Bu noktada, gerek mahallelerimizde gerekse köylerimizde vatandaşlarımıza öncülük eden tüm muhtarlarımıza en içten şükranlarımı sunuyorum.

Vatanı uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan muhtarlarımızı rahmet ve minnetle anıyor; gazilerimizi saygıyla selamlıyorum.

Bu vesileyle 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, tüm muhtarlarımıza sağlık, huzur ve başarılar diliyorum.” dedi.

Muhtar Çınar’ın konuşmasının ardından Cumhuriyet Meydanındaki program fotoğraf çekimi ile son buldu.

Cumhuriyet Meydanındaki törene Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Külhan, İl Genel Meclis Üyesi Murat Hızlı, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Muhtarlar bugün saat 11:30’da Vali Faik Oktay Sözer’i makamında ziyaret edecek ardından saat 12:30’da da jandarma Sosyal Tesislerinde kendileri için düzenlenecek yemeğe katılacaklar.