YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik’te İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından 19 Ekim Muhtarlar günü dolayısıyla muhtarlarında yer aldığı bir video hazırlandı.

Hazırlanan videoda muhtarların Toplum Destekli Polislik Şubesinin en yakın çalışma arkadaşları olduğu vurgulandı. Videoda muhtarlarda mahallelerinin huzuru için emniyet birimleri ile beraber çalıştıklarını söylediler.

Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhamı Çınar videonun hazırlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Bilecik’te görev yapan Toplum Destekli Polislik Şubesi çalışanlarını teşekkür etti.