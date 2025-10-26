YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Belediyesi tarafından birçok mahallede gerçekleştirilen çalışmalarda onlarca noktada asfalt yama işi yapıldı.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda asfalt yama ile birlikte bakım ve onarım çalışmaları da yapıldı.

Enerji, internet ve doğal gaz çalışmaları sırasında bozulan alanlarda da yürütülen çalışmalarla vatandaşların kış mevsiminde rahat bir ulaşıma kavuşmaları sağlandı.

Bazı noktalarda kilit parke taşı ve kaldırım onarım çalışması da yapan ekiplerin asfalt yama çalışması şehirdeki tüm mahallelerde gerçekleştirildi.