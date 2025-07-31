Bilecik’te Orman yangınından etkilenen çiftçilere sahada destek çalışmaları devam ediyor

BİLECİK / SERHAT KAYA

Bilecik’in Merkez, Osmaneli ve Gölpazarı ilçelerinde meydana gelen ve beş gün süren orman yangınlarında, yangının etkili olduğu ilk andan itibaren İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş tarafından il ve ilçedeki tüm personellere acil durum çağrısı yapılması ile oluşturulan teknik ekipler sahada aktif görev aldı.

Yangın süresince 60 teknik personel tarafından bölgede yürütülen tahliye ve tespit çalışmaları kapsamında, Osmaneli ve Gölpazarı ilçelerinde toplam 1.490 büyükbaş ve 2.780 küçükbaş hayvan, yangından etkilenmeden güvenli alanlara tahliye edildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü teknik ekipleri üreticilerle birebir iletişim içinde olarak, zarar tespit çalışmalarını sahada titizlikle sürdürüyor.

Yangından etkilenen üreticilerin kayıplarının karşılanması amacıyla yardım kampanyaları sonucunda bugüne kadar; 6 adet büyükbaş hayvan, 57 adet küçükbaş hayvan, 11 ton kesif yem, 5070 adet saman balyası, 10 adet yemlik, 3 adet 300 m²'lik ve 1 adet 100 m²'lik hayvan çadırı 2 adet süt sağım makinası, 1 adet jeneratör, 5525 kişilik yiyecek temin edildi.