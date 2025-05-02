Bilecik’te otomobil ile motosiklet çarpıştı!

Kaynak: İHA
Bilecik’te otomobil ile motosiklet çarpıştı!

Bilecik'te otomobil ile motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik merkez Atatürk Bulvarı Tepebaşı mevkiinde meydana geldi. Sanayi istikametinden Karayolları istikametine seyir halindeki Farid Reşad M. idaresindeki 11 EM 477 plakalı motosiklet, önünde seyreden ve sağ şeritten sol şeride ani manevra yapan Fatih K. idaresindeki 11 ACK 027 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü Farid Reşad M. yaralandı.

Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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