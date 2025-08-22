Bilecik’te özel gereksinimli Rabia doğum gününü polis ablalarıyla birlikte kutladı

Bilecik / Serhat KAYA

Bilecik Belediyesi +1 Mutluluk Kafe çalışanı özel gereksinimli Rabia doğum gününü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte kutladı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ve Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği üyeleri özel gereksinimli Rabia’yı doğum gününde yalnız bırakmadı.

Rabia’yı çalıştığı Bilecik Belediyesi +1 Mutluluk Kafede ziyaret eden ekipler ve dernek üyeleri Rabia ile birlikte pasta keserek doğum günü kutladı.

Etkinlikte ayrıca +1 Mutluluk Kafede istihdam edilen özel gereksinimli bireylerin sosyalleşmesi ve çalışma hayatına katılmasının önemine vurgu yapıldı.