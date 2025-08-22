Bilecik’te özel gereksinimli Rabia doğum gününü polis ablalarıyla birlikte kutladı

Kaynak: Haber Merkezi
Bilecik Belediyesi +1 Mutluluk Kafe çalışanı özel gereksinimli Rabia doğum gününü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte kutladı.

Bilecik / Serhat KAYA

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri ve Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği üyeleri özel gereksinimli Rabia’yı doğum gününde yalnız bırakmadı.

Rabia’yı çalıştığı Bilecik Belediyesi +1 Mutluluk Kafede ziyaret eden ekipler ve dernek üyeleri Rabia ile birlikte pasta keserek doğum günü kutladı.

Etkinlikte ayrıca +1 Mutluluk Kafede istihdam edilen özel gereksinimli bireylerin sosyalleşmesi ve çalışma hayatına katılmasının önemine vurgu yapıldı.

