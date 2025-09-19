Bilecik'te perakende balık satışı yerleri denetlendi

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesi kontrol ekipleri, il genelindeki su ürünleri perakende satış yerlerinde denetim ve resmi kontroller gerçekleştirdi.

Yapılan incelemelerde satışa sunulan balıkların boy limitleri ve avlanma dönemi yasakları açısından mevzuata uygunluğu denetlendi. Kontroller sonucunda, yasal limitin altında balık satışı yapılmadığı tespit edildi.

Ekipler ayrıca, balık satışı yapan işletmeleri; Su ürünleri mevzuatına aykırı satış yapılmaması, Hijyen kurallarına uyum, Tezgâhların temizliği ve düzeni, Balıkların tazeliği ve çevre temizliği, konularında bilgilendirdi ve gerektiğinde cezai yaptırımlar hakkında uyarılarda bulundu.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğini korumak ve halkın taze, sağlıklı ve güvenilir balığa ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.

