Bilecik'te perakende balık satışı yerleri denetlendi

Kaynak: Haber Merkezi
Bilecik'te perakende balık satışı yerleri denetlendi

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesi kontrol ekipleri, il genelindeki su ürünleri perakende satış yerlerinde denetim ve resmi kontroller gerçekleştirdi.

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesi kontrol ekipleri, il genelindeki su ürünleri perakende satış yerlerinde denetim ve resmi kontroller gerçekleştirdi.

Yapılan incelemelerde satışa sunulan balıkların boy limitleri ve avlanma dönemi yasakları açısından mevzuata uygunluğu denetlendi. Kontroller sonucunda, yasal limitin altında balık satışı yapılmadığı tespit edildi.

Ekipler ayrıca, balık satışı yapan işletmeleri; Su ürünleri mevzuatına aykırı satış yapılmaması, Hijyen kurallarına uyum, Tezgâhların temizliği ve düzeni, Balıkların tazeliği ve çevre temizliği, konularında bilgilendirdi ve gerektiğinde cezai yaptırımlar hakkında uyarılarda bulundu.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğini korumak ve halkın taze, sağlıklı ve güvenilir balığa ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.

Son Haberler
Alman basını Galatasaray'ı yerin dibine geçirdi
Alman basını Galatasaray'ı yerin dibine geçirdi
Cem Adrian yeni şarkısını Ahmet Minguzzi'ye ithaf etti! Bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti... Tek gözünü siyaha boyadı
Cem Adrian yeni şarkısını Ahmet Minguzzi'ye ithaf etti! Bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti... Tek gözünü siyaha boyadı
Pazaryerliler Derneğinden Müdür Ayvalık'a ziyaret
Pazaryerliler Derneğinden Müdür Ayvalık'a ziyaret
Bilecik'te perakende balık satışı yerleri denetlendi
Bilecik'te perakende balık satışı yerleri denetlendi
Yasadışı bahis gelirlerini aklayan suç örgütüne operasyon
Yasadışı bahis gelirlerini aklayan suç örgütüne operasyon