YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Plastik Kapak Toplama Yarışması' başlıyor.

'Doğayı Koru, Kapakları Dönüştür, Umut Ol!' sloganı ile düzenlenen yarışmaya katılacak okullar plastik kapakları biriktirerek geri dönüşüme katkı sağlayıp, ihtiyaç sahibi engelli bireylere destek olacak.

Bilecik sınırlarındaki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerin katılabileceği yarışmada 22 Mayıs 2026 tarihine kadar kapaklarını biriktiren okullar, biriktirdikleri kapakları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne teslim edecekler.

Yarışmada 1. okul Geçici Depolama Alanı + Plastik Atık Kumbara Seti, 2. okul 3 Takım Metal Atık Toplama Seti, 3. okul ise Projeksiyon Cihazı ve Malzemeleri ödüllerinin sahibi olacak.

Bilecik Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünden yapılan duyuruda, "Bir kapak, bir umut! Sen de doğa için, iyilik için, dönüşüm için kapak topla!" denildi.