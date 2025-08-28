Bilecik’te polis adayları göreve ilk adımı attı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, kentte göreve başlayan polis memuru adaylarıyla bir araya geldi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, Bilecik'te göreve başlayan polis memuru adaylarıyla bir araya gelerek önemli mesajlar verdi. Polis Evi bahçesinde düzenlenen buluşmada Yılmaz, genç polis adaylarına meslek hayatları boyunca vicdanı rehber edinmeleri gerektiğini hatırlattı. Yılmaz, "Her adımınızda vicdanınız rehberiniz, milletimizin duası gücünüz olsun. Amacının polis memuru adaylarının motivasyonunu artırmak ve mesleklerine daha güçlü bir başlangıç yapmalarını sağlamak" dedi.

