Kaynak: Haber Merkezi
Bilecik’te rekreatif spor etkinliği düzenlendi

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik’te Avrupa Spor Haftası kapsamında rekreatif spor etkinliği düzenlendi.

Atatürk Kapalı Spor Salonundaki etkinlikte minik katılımcılar yaptıkları spor hareketleri ile hem hareketli bir gün geçirmiş hem de eğlenmiş oldu.

Etkinlikle ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Avrupa Spor Haftası kapsamında düzenlediğimiz rekreatif spor etkinliğimizde buluştuk. Sporun birleştirici gücüyle enerjimizi paylaştık, hareketin coşkusunu doyasıya yaşadık” denildi.

