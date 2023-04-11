Bilecik'te Sabiha Gökçen Çocuk Sosyal Tesisi hizmete açıldı

ANKA'da yer alan habere göre, yoğun kar yağışı nedeniyle geçen yıllarda çatısı çöken ve atıl halde kalan tesis, Sabiha Gökçen Çocuk Sosyal Tesisi olarak yeniden tasarlanarak hizmete açıldı. Başta ihtiyaç sahibi aileler ile dar gelirli ailelerin çocuklarının geleceğe hazırlanmaları amacıyla açılacak tesis kullanıma hazır hale getirildi.

Tesis hakkında bilgi veren Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, atıl halde olan bir alanı çocuklara hizmet verecek bir tesise dönüştürdükleri için büyük mutluluk duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Türkan Saylan ve Zübeyde Hanım Çocuk Sosyal Tesislerimize bir yenisini eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Beşiktaş Mahalle’mize de yeni bir çocuk sosyal tesisi açtık. Sizlerin de bildiği gibi önceki yıllarda yağan kar nedeniyle çatısı çöktüğü için bu atıl alanı kullanamıyorduk. Yaklaşık iki ay önce buradaki spor ve yaşam merkezini karşı tarafa taşıdıktan sonra burada güzel kurgulanmayan planı kendi mimarlarımız ve ekibimizle daha kullanışlı hale getirerek, çocuk sosyal tesisine çevirdik. Bu mahalledeki çocuklarımızı burasını daha iyi ve verimli şekilde kullanmış olacaklar. Annelerimiz daha rahat edecek. Çocukları burada uzman eğitmenlerimizin gözetiminde yarınlara en güzel şekilde yetiştirilmiş olacak. Sabiha Gökçen Çocuk Sosyal Tesisi’miz, Beşiktaş Mahallemiz ile çocuklarımıza hayırlı uğurlu olsun. Bilecik Belediyesi olarak Osmangazi ve İstiklal Mahalle’mize de bu tür güzel tesisleri kazandıracağız.”