Bilecik’te sağanak yağış etkili oldu

Kaynak: İHA
Bilecik’te sağanak yağış etkili oldu

Bilecik'te süregelen sıcak hava ve yüksek nem, yerini sağanak yağışa bıraktı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün yayınladığı hava tahmin raporuna göre, Bilecik'in güney bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak yağış, hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kısa sürede tüm kenti etkisi altına alan yağıştan kaçan vatandaşlar kapalı alanlara veya dükkanlara sığındı.

Gündüzleri sıcak ve nemli havanın hakim olduğu Bilecik'te, sağanak yağışın başlamasıyla birlikte hava sıcaklıklarında da düşüş gözlendi.

Son Haberler
Yüksek Hızlı Trenlere sabotaj Dünya
Yüksek Hızlı Trenlere sabotaj
Ali Koç'tan flaş TFF açıklaması Spor
Ali Koç'tan flaş TFF açıklaması
Demet Akalın kilo verdi. Sahneye cesur kıyafetle çıktı Magazin
Demet Akalın kilo verdi. Sahneye cesur kıyafetle çıktı
Son anketteki sonuç herkesi şaşırtacak. Bütün partiler 'Kim bunlar?' diye merak edecek Gündem
Son anketteki sonuç herkesi şaşırtacak. Bütün partiler 'Kim bunlar?' diye merak edecek
Ağabeyini öldürüp annesini ağır yaralayan pazarcı tutuklandı Gündem
Ağabeyini öldürüp annesini ağır yaralayan pazarcı tutuklandı
Eskişehir'de ele geçirildi: Değeri 160 Bin TL Yerel Haberler
Eskişehir'de ele geçirildi: Değeri 160 Bin TL
Milli takıma forma yerine pijama giydirdiler Spor
Milli takıma forma yerine pijama giydirdiler