Bilecik’te sağanak yağış etkili oldu

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nün yayınladığı hava tahmin raporuna göre, Bilecik'in güney bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Öğle saatlerinden sonra etkili olan sağanak yağış, hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kısa sürede tüm kenti etkisi altına alan yağıştan kaçan vatandaşlar kapalı alanlara veya dükkanlara sığındı.

Gündüzleri sıcak ve nemli havanın hakim olduğu Bilecik'te, sağanak yağışın başlamasıyla birlikte hava sıcaklıklarında da düşüş gözlendi.