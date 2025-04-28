Bilecik’te sağlık çalışanına şiddet iddiası

Kaynak: Haber Merkezi
Bilecik’te sağlık çalışanına şiddet iddiası

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görevli bir hemşirenin hasta yakını tarafından hakaret ve tehdit edilerek, şiddet uygulanmak istendiği iddia edildi.

Serhat KAYA-BİLECİK/YENİÇAĞ

Sosyal medyada yayılan görüntü sonrası Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ‘Beyaz Kod’ verilerek, sinirli hasta yakını hastanenin güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı.

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BİLECİK SAĞLIK-SEN’DEN KINAMA

Yaşanan olayın ardından Sağlık-Sen Bilecik Şubesi adına açıklama yapan Emrah Göztepe olayı kınadıklarını belirterek, sağlığın şiddetle değil, sevgi, saygı ve güvenle büyüyeceğini söyledi.

Göztepe yaptığı açıklamada, “Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yaşanan üzücü şiddet olayını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Şifa vermek için büyük bir özveriyle çalışan sağlık emekçilerimize yönelik her türlü saldırıyı kınıyor, bu tür olayların son bulmasını temenni ediyoruz. Sağlık-Sen Bilecik Şubesi olarak, saldırıya uğrayan meslektaşımızın yanında olduğumuzu ve sürecin takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz. Sağlık, şiddetle değil; sevgi, saygı ve güvenle büyür. Tüm sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.” İfadelerine yer verdi.

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