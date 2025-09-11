Bilecik’te “Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek” adlı etkinlik düzenlendi

Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Cumhuriyet İlkokulu iş birliği ile “Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek” programı düzenlendi.

Çocuklara küçük yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmayı, sağlık okuryazarlıklarını artırmayı ve sağlıkla ilgili temel kavramları eğlenceli bir ortamda öğretmeyi hedefleyen program, minik öğrencilerden büyük ilgi gördü.

Sağlık profesyonelleri çocuklara; hijyen, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve ağız-diş sağlığı konularında bilgilendirici ve eğlenceli sunumlar yaptı. Çocuklar, sağlık personelleriyle ilk temaslarını hastane ya da acil servislerde değil; kendi okullarında, güvenli ve neşeli bir atmosferde yaşamanın mutluluğunu yaşadı.

“Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek” Programı, sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

