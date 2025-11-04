YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Belediye Meclisinin Kasım ayı toplantılarının birincisi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde yapıldı. Toplantıda meclis üyelerine 2024 yılı Sayıştay raporu ile ilgili bilgi verilirken Bilecik’te çok tartışılan konserlere ödenen ücretlerde belli oldu.

Bilecik Belediye Meclisi, Kasım ayı Meclis toplantısının birincisini Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı Başkanlığında yaptı. Toplantıda Sayıştay’ın 2024 yılı raporu ile ilgili meclis üyeleri bilgilendirilirdi.

Bilecik kamuoyunu çok meşgul eden Bilecik Belediyesi tarafından yapılan konserlerin maliyetinin de ortaya çıktığı toplantıda Başkan Subaşı konser ücretleri ile ilgili olarak, 2023 yılında düzenlenen şarkıcı Simge tarafından verilen konsere 1 milyon 400 bin TL ödendiğini son olarak 28 Ekim tarihinde Cumhuriyet Bayramı Konseri olarak düzenlenen Madrigal konserine ise 1 milyon TL ödendiğini söyledi.

SÖĞÜT’TEKİ SEMİCENK KONSERİ İLE KIYASLAMA YAPTI

Başkan Subaşı konser ücretlerini açıklarken Söğüt’te Söğüt Belediyesi tarafından düzenlenen Semicenk konseri ile kıyaslama yaparak bu konsere ise 3 milyon TL ödendiğinin söylendiğini belirtti.

Başkan Subaşı son olarak harçlar ile ilgili gerekli düzenlemeyi yapacaklarını itfaiye aracı alımı konusunda ise halen çalışmalarının sürdüğünü söyledi.