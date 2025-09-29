Bilecik’te şehir içi ulaşımda nakit ödeme dönemi sona erdi

Bilecik Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylardan itibaren hayata geçirilen şehir içi ulaşımında kartlı sistem (Bilkart) uygulaması devam ediyor.

Serhat KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Esnaf ve vatandaşlar için kolaylık sağlamanın yanı sıra ulaşımda veri elde edilmesi, sorunların en hızlı şeklide çözüme kavuşturulması ve taleplerin yerine getirilmesi gibi konularda avantajlar sağlayan kartlı ödeme sisteminde nakit ödeme yasaklandı.

Zabıta Müdürlüğü görevlileri, ulaşımda kredi kartı veya banka kartlarıyla yapılan ödemelerde 5 Türk Lirası fazla ücret ödendiği bilgisini de vatandaşlarla paylaştı.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLİLERİ DOLMUŞ ESNAFI VE VATANDAŞLARI BİLGİLENDİRDİ

Nakit ödemenin uygulamadan kaldırılması yönündeki değişikliği dolmuş esnafı ve vatandaşlara ileten Zabıta Müdürlüğü görevlileri, kapalı pazar alanında denetimler yaptı. Esnaf ve vatandaşların sorularını cevaplandıran görevliler, kartlı ödeme sisteminin kullanılmasını yaygınlaştırmak amacıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini bildirdi.

PAZAR ALANI VE ÜNİVERSİTE YERLEŞKESİNDE KART TEMİN NOKTALARI YER ALIYOR

Zabıta Müdürlüğü görevlileri, uygulamanın yaygınlaşması amacıyla gerekli çalışma ve tedbirlerin alındığını belirterek, üniversite yerleşkesi ve pazar alanı önünde Bilkart kişiselleştirme, yükleme ve satış noktalarının hizmet verdiğini kaydetti.

Vatandaşlar ve esnaf da uygulamanın kendileri için birçok açıdan kolaylık sağladığını ifade etti.

