Bilecik’te sergiyi fırtına vurdu: Çadırlar havada uçtu!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik’te Halk Eğitim Merkezi’nin çarşıdaki sergisi fırtınaya yakalandı. Çadırlar havada uçuştu, bir kişi hafif yaralandı. Vatandaşlar ürünleri kurtarmak için çaba gösterdi.

Cem Çevik-Bilecik/YENİÇAĞ

Bilecik’te fırtına, Halk Eğitim Merkezi’nin çarşıdaki sergisini altüst etti.

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Halk Eğitim Müdürlüğü’nün çarşıdaki AVM yanındaki alanda düzenlediği sergide, aniden çıkan fırtına ortalığı karıştırdı.

Sergideki çadırlar, fırtınanın etkisiyle havada uçuştu.

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Havalanan çadırların çarpması sonucu bir kişi hafif yaralanırken, sergiye katılan vatandaşlar, ürünlerin ve çadırların uçmasını önlemek için büyük çaba gösterdi.

Yaklaşık 15 dakika süren fırtınanın ardından dağınık çadırlar ve sergiler toplandı.

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