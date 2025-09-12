Bilecik’te sertifikalı ekmeklik buğday tohumu dağıtımı başlıyor!

Serhat KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Tohumların dağıtımı %75 çiftçi katkısı ve %25 İl Özel İdaresi Katkısı ile yapılacak. Çiftçi Katkı Bedeli kilo başına 23,50 TL olacak.

Şahsen başvurunun zorunlu olduğu tohum dağıtımı için ön başvuruda son tarih 17 Eylül olarak duyuruldu. Bu tarihten sonra yapılacak başvuruların kabul edilmeyeceği belirtilen duyuruda, başvuru yerlerinin ise İl / İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri olduğu açıklandı.

Detaylı bilginin İl / İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alınabileceği açıklanan duyuruda başvuru şartları ise şu şekilde sıralandı;

-Başvuru sahibi çiftçimizin ÇKS kaydı bulunmalıdır.

-Ekim yapılacak alanlar ÇKS'de beyan edilmiş olmalıdır.

-En fazla 250 kg tohum talep edilebilecektir.

- 1 dekar alan için yaklaşık 25 kg tohum kullanılacaktır. Talepler en az bir torba ( bir torba=50 kg) en fazla beş torba olacak şekilde alınacaktır.