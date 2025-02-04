Bilecik’te silahlı saldırı: 1 ölü ve 1 yaralı var

Edinilen bilgiye göre, gece Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Yıldız Sokak’ta silah sesi duyuldu. 112 çağrı merkezine Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden gelen ihbar sonrası polis ekipleri, Gazi Paşa Mahallesi Yıldız Sokak’a intikal etti. İçinde bir kadın bir çocuk iki de erkek şahsın olduğu otomobile silahla ateş edildiği tespit edildi.

Şoför koltuğunda bir kişinin göğsünden vurularak hayatını kaybetti, yan koltukta oturan diğer kişi kolundan yaralandı. Kadının ve çocuğun ise yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Kolundan yaralanan şahıs, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilirken, hayatını kaybeden şahıs ise Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaya karıştıkları belirlenenlerin gözaltına alındığı öğrenildi.