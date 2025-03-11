Bilecik’te sokak köpekleri toplanacak

Kaynak: İHA
Bilecik’te sokak köpekleri toplanacak

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sokak köpeklerinin toplanacağını söyleyen Belediye Başkanı Bekir Torun, "Sahipli köpek sahiplerinin mağdur olmamaları için köpeklerini bağlamaları önemle rica edilmektedir" dedi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde sokak köpeklerinin toplanacağını söyleyen Belediye Başkanı Bekir Torun, "Sahipli köpek sahiplerinin mağdur olmamaları için köpeklerini bağlamaları önemle rica edilmektedir" dedi.

Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Bekir Torun, İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla 5199 sayılı Kanun kapsamında yarın ve perşembe günleri ilçedeki tüm sokak hayvanlarının toplanacağını duyurdu. Torun, "Bu süreçte, sahipli köpek sahiplerinin mağdur olmamaları için köpeklerini bağlamaları önemle rica edilmektedir. Kanun gereği, sahipli olduğu tespit edilen hayvanlar yakalanırsa, 86 bin TL para cezası uygulanacaktır. Belediye yetkilileri, vatandaşların bu süreçte anlayış ve işbirliği göstermelerini beklemektedir" dedi.

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