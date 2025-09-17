Bilecik’te sürücüler o kavşağın daha güvenli hale getirilmesini istiyor

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik’te Atatürk Bulvarından Tevfikbey Caddesine dönüşteki giriş bölümünün darlığı caddeye giriş yapan sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Bilecik’in bir önceki Valisi Şefik Aygöl zamanında İl Trafik Komisyonu tarafından alınan kararla Tevfikbey Caddesinin Teknosa kavşağına kadar olan bölümü gidiş geliş olarak çift yön trafiğe açılarak bu bölümde araç park edilmesi de yasaklanmıştı. Yeni uygulama özellikle bu bölgede bulunan esnafların tepkisini çekmiş ancak hayata geçirilmişti.

Sürücüler ise Tepebaşı kavşağından Tevfikbey Caddesine giriş bölümündeki yaya kaldırımının fazla geniş olması nedeni ile caddeye girişte kaldırımın üstüne çıkarak dönmek yada dönüşü geniş yapmaları durumunda da karşı yönden gelen araçların şeridine girmeleri nedeni ile güvensiz olarak dönüş yapmak zorunda kalmalarından şikayet ediyorlar.

Sürücüler Tevfikbey Caddesine girişteki kaldırımın biraz daha küçültülerek yolun genişletilmesini ve eğiminde azaltılarak dönüşlerin daha güvenli hale getirilmesini talep ediyorlar.