Bilecik’te tefeci ve dolandırıcılara yönelik operasyon

Serhat KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Yerlikaya operasyon ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yakalanan şüphelilerin, tefecilik, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet, zimmet ve irtikap, vergi usul kanununa muhalefet, resmi belgede sahtecilik, parada sahtecilik suçlarından Savcılıklarca haklarında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, “Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM KOM Başkanlığımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, İl Emniyet KOM ve Mali Şube Müdürlerimizi ve Polislerimizi tebrik ediyorum. Biz durmadan duraksamadan suç ve suçlularla mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Organize suç örgütleri ve çeteler gibi tefecilere de göz açtırmayacağız” dedi.