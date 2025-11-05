YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik’te Tıbbi Onkoloji Bölümü bulunmadığından hastalar tedavi olmak için senelerdir çevre illere gitmek zorunda kalıyordu. Bu konu ile ilgili Eğitim ve Araştırma Hastanesinde önemli bir gelişme gerçekleşerek Tıbbi Onkoloji Bölümü hizmet vermeye başladı.

Tıbbi Onkoloji Uzman Doktoru Nurbanu Orhan Onkoloji bölümünün açılması sonrası açıklamalarda bulundu. Uzman doktor Orhan yaptığı açıklamada şöyle konuştu;

“Tıbbi onkoloji kliniği olarak amacımız kanser hastalarının tanı, tedavi ve takip süreçlerine yol göstermek, aydınlatmak ve hastalarımızın sağlıklarına kavuşmaları için bu süreçte olabildiği kadar yanlarında olmaktır.

Bildiğiniz üzere bölgemize ilk defa tıbbi onkoloji kliniği kurulmaktadır. Bu amaçla bizlerde ilk günden itibaren kanser hastalarımızın tanı ve tedavi süreçlerini geliştirmek ve ilerletmek amacıyla il sağlık müdürlüğümüz ve yönetimimiz ile koordineli bir şekilde çalışmaktayız. Kanser hastalarımızın tedavileri için hastanemiz bünyesinde mevcut bulunmakta olan kemoterapi ünitemizi geliştirmek, büyütmek, ekibimizi genişletmek amaçlı çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz.

Şu anda 8 koltuk kapasitesi ile birlikte günlük 10 civarındaki hastamızın tedavilerini yürütebilmekteyiz. Hastanemiz kemoterapi eczanesinde çoğu ilaçlarımızın teminini sağlamış bulunmaktayız. Gerek kemoterapi ilaçlarımız gerek hedefe yönelik tedavilerimiz, immünoterapilerimiz başta olmak üzere kanser hastaları için kullanabileceğimiz çoğu ilaçların teminini hastanemiz bünyesinde sağlamış bulunmaktayız.

Bu olanaklarımız ile birlikte hastalarımızın tedavilerini yürütebilmekteyiz. Amacımız öncelikle hastalarımızın maksimal olanaklar ile bölge dışına çıkma gereksinimi duymadan kanser tedavilerini ve takiplerini birlikte yürütebilmeyi sağlamaktır.”