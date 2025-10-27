YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde motosikletiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan sürücüye ceza yağdı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bozüyük’te motosikletiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan bir sürücü tespit etti.

Emniyet güçleri tespit ettiği şahıs hakkında adli işlem başlattı. Ayrıca sürücüye farklı trafik kuralı ihlalinden toplam 66.962 TL para cezası uygulanırken, sürücü belgesi 2 ay süreyle geri alındı. Motosikleti ise 2 ay trafikten men edildi.