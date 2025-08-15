Bilecik’te trafik denetimleri

Bilecik’te trafik denetimleri

Bilecik’in Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekiplerince 31 Temmuz – 14 Ağustos 2025 tarihleri arasında Sakarya nehri kenarında trafikte huzuru sağlamak, halkın can ve mal güvenliği ile güvenli seyahat etmesi için trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde, trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak ve ters yönden: 166, motosiklet/motorlu bisikletlerde sürücünün koruma başlığı kullanmaması ve diğer ihlaller : 14, ehliyetsiz araç kullanma/kullandırma : 3, trafiği düzenleme ve denetimle görevli kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamak: 2, belirtilen yerler dışında park etme vb.: 1 ve yaya geçidinde yayalara geçiş hakkı vermemek: 1 adet olmak üzere toplam 187 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı.

Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekiplerinin trafikte huzuru sağlamak, halkın can ve mal güvenliği ile güvenli seyahat etmesi için trafik denetimlerinin süreceği öğrenildi.

