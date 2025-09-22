Bilecik’te trafik polisi aküsü biten şehir içi dolmuş sürücüsüne yardımcı oldu

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Atatürk Bulvarı üzerinde aküsünün bitmesi nedeni ile yolda kalan şehir içi dolmuş sürücüsünün yardımına Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik polisi yetişti.

Şehir içi dolmuşa kendi aracının aküsünden takviye yaparak aracın çalışmasını sağlayan Trafik Polisi vatandaşların takdirini kazandı. O anları kayıt altına alan bir vatandaş “Aracımız şu anda çalıştı. Türk Polisimizden Allah razı olsun. Yolda kaldık, hemen bir telefonda iki dakikada hemen bulunduğumuz yere geldi. Allah Devletimizi, Polisimizi, Askerimizi başımızdan eksik etmesin.” ifadelerini kullandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ise o anları “Bizim için en büyük ödül, halkımızın duasıdır. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personellerimiz; 21 Eylül Pazar günü, Atatürk Bulvarı üzerinde aküsü biten şehir içi halk otobüsü sürücüsüne yardımcı olarak, trafik akışının güvenli şekilde devam etmesini sağlamış ve vatandaşlarımızın takdirini kazanmıştır.” ifadeleri ile paylaşıldı.