Bilecik’te trafik polisi aküsü biten şehir içi dolmuş sürücüsüne yardımcı oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bilecik’te trafik polisi aküsü biten şehir içi dolmuş sürücüsüne yardımcı oldu

Bilecik Atatürk Bulvarı üzerinde aküsünün bitmesi nedeni ile yolda kalan şehir içi dolmuş sürücüsünün yardımına Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik polisi yetişti.

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Atatürk Bulvarı üzerinde aküsünün bitmesi nedeni ile yolda kalan şehir içi dolmuş sürücüsünün yardımına Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı trafik polisi yetişti.

Şehir içi dolmuşa kendi aracının aküsünden takviye yaparak aracın çalışmasını sağlayan Trafik Polisi vatandaşların takdirini kazandı. O anları kayıt altına alan bir vatandaş “Aracımız şu anda çalıştı. Türk Polisimizden Allah razı olsun. Yolda kaldık, hemen bir telefonda iki dakikada hemen bulunduğumuz yere geldi. Allah Devletimizi, Polisimizi, Askerimizi başımızdan eksik etmesin.” ifadelerini kullandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ise o anları “Bizim için en büyük ödül, halkımızın duasıdır. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personellerimiz; 21 Eylül Pazar günü, Atatürk Bulvarı üzerinde aküsü biten şehir içi halk otobüsü sürücüsüne yardımcı olarak, trafik akışının güvenli şekilde devam etmesini sağlamış ve vatandaşlarımızın takdirini kazanmıştır.” ifadeleri ile paylaşıldı.

Son Haberler
Beşiktaş maçının hakemi açıklandı
Beşiktaş maçının hakemi açıklandı
İtalya’da Sumud Filosu'na destek
İtalya’da Sumud Filosu'na destek
Ertuğrulgazi'de orman yangını paniği: Kontrol altında!
Ertuğrulgazi'de orman yangını paniği
AKP’li isimden CHP’nin kurultayı sonrası flaş sözler: Truva atlarıyla sonuç alınamıyor
AKP’li isimden CHP’nin kurultayı sonrası flaş sözler: Truva atlarıyla sonuç alınamıyor
Bisiklet süren gençler canlarını hiçe saydı
Bisiklet süren gençler canlarını hiçe saydı