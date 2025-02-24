Bilecik’te Türk Büro-Sen İl Başkanlığı maliye çalışanlarının sorunlarını gündeme getirdi

Türk Büro-Sen Bilecik İl Başkanı Cüneyt Taşkesen, 24 Şubat – 2 Mart tarihleri arasında kutlanan vergi haftası dolayısıyla yazılı bir basın açıklaması yaparak, “Vergi haftasında vergiyi toplayanlar unutulmasın” dedi.

Bilecik/ Serhat Kaya

Türk Büro-Sen Bilecik İl Başkanı Taşkesen Kamu kaynağını oluşturan en önemli gelir kaynağının vergiler olduğunu söyleyerek, “Devletlerin en önemli görevi; vatandaşlarına başta sağlık, eğitim, savunma ve adalet hizmetleri olmak üzere kamu hizmetleri sunmaktır. Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde gerekli harcamaların yapılabilmesi için kamu kaynağına ihtiyaç vardır. Kamu kaynağını oluşturan en önemli gelir kaynağı ise anayasal vatandaşlık görevi olan vergi verme ödevi ve sorumluluğudur. Diğer yandan vergi gelirlerinin kamu hizmetlerinin sunulmasında yetersiz kalması durumunda, kamu kaynağı ekonomik ve sosyal maliyeti yüksek bir tercih olan borçlanma yoluyla meydana getirilmektedir.” dedi.

Başkan Taşkesen açıklamasının devamında, 24 Şubat – 2 Mart tarihleri arasında kutlanan vergi haftasında genellikle verginin öneminin öne çıkarıldığını, verginin toplanmasında emeği büyük olan Maliye çalışanlarının sorunlarının gündeme getirilmediğini anlatarak, “Devlet ve millet hayatımızda son derece önemli bir işlevi bulunan vergi gelirlerinin elde edilmesinde vergi tarhından tahsiline kadar görevli ve sorumlu bulunan maliye çalışanlarının emeği inkar edilemez. Ülkemizde her yıl 24 Şubat- 2 Mart tarihleri arasındaki hafta vergi haftası olarak kutlanmakta, bu haftada verginin ve vergi bilincinin gelişmesi için programlar düzenlenmektedir. Vergi haftasında genellikle verginin ve vergi bilincinin önemi öne çıkarılırken; vergiyi toplayan cefakar ve fedakar maliye çalışanlarının sorunları ve talepleri gündemde yer almaz, dile getirilmez. Halbuki kamu kaynağı gelirlerinin içerisinde vergi gelirlerinin oranının artması, fedakâr maliye çalışanlarının gerçekleştirdikleri yaygın ve yoğun denetim başta olmak üzere yapılan çalışmalarla mümkün olmaktadır.” ifadelerine yer verdi.

Açıklamasının devamında Maliye çalışanlarının sorunlarına değinen ve çözüm önerilerini sıralayan Taşkesen, “Bu nedenle; vergi haftasında; En az verginin önemi kadar, vergiyi toplayanların da hatırlanması sorun ve taleplerinin yanı sıra, çözüm önerilerinin de dile getirilmesi; bir hakkın teslim edilmesi olacaktır. Türk Büro-Sen olarak vergi haftasında; verginin tabana yayılması, adil ve adaletli bir vergi sisteminin hayata geçirilmesi, vergi gelirlerinin içindeki haksız vergiler olarak tarif edilen “dolaylı vergilerin” oranının azaltılması, bordro mahkumu dediğimiz devlet memurlarının vergi oranlarının %15’e sabitlenmesi, hedeflerine ulaşabilmek için vergiyi toplayan maliye çalışanlarının; Kariyer uzmanlar arasındaki merkez taşra ayrımının kaldırılarak kariyer uzmanlarının Özlük haklarının tek çatı altında düzenlenmesi, taşra kariyer uzmanlarına kariyer basamaklarının açılması, merkez karar alma süreçlerinde uygulamanın içinden gelen taşra ve kariyer uzmanlarının görev almasına imkan sağlanması, 657 S. DMK’da “Mali Hizmetler Sınıfının” ihdas edilmesi, yaygın ve yoğun vergi denetiminde görevlendirilen gelir ve muhasebe uzmanlarına yönelik can güvenliği tedbirlerinin artırılması, yaygın ve yoğun vergi denetiminde görevlendirilen personele verilen fazla mesai ücretlerinin günün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde artırılması, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın taşra yapılanmasına uygun olarak teşkilat ve kadro açısından yeniden yapılandırılması, başta olmak üzere sorunların çözülmesi, taleplerin karşılık bulması; verginin tabana yayılması; acil bir vergi sistemi kurulması, kayıp ve kaçakla mücadelede moral ve motivasyonu artıracağı aşikardır.” dedi.

Açıklamasının sonunda Maliye çalışanlarının vergi haftasını kutlayan Cüneyt Taşkesen, “36. Vergi Haftası verginin önemi kadar vergiyi toplayanların da hatırlandığı, öne çıkarıldığı bir hafta olması dileğiyle, fedakar ve cefakar meslektaşlarımızın vergi haftasını kutluyoruz.” ifadelerine yer verdi.