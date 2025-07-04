Bilecik'te Türk-İş’ten hükümete sert tepki! “Emekçiyle alay etmeyin”

Kaynak: Haber Merkezi
Bilecik'te Türk-İş’ten hükümete sert tepki! “Emekçiyle alay etmeyin”

Türk-İş’e bağlı sendikalar, Bilecik’te AK Parti İl Başkanlığı önünde “Geçinemiyoruz” diyerek haykırdı. İşçiler, insanca ücret, adil vergi ve güvenceli çalışma talep etti.

SERHAT KAYA-BİLECİK / YENİÇAĞ

Türk-İş’e bağlı sendika üyeleri, Atatürk Bulvarı’ndaki AK Parti İl Başkanlığı önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Türk-İş Bilecik İl Temsilcisi Osman Vedat Taylan’ın okuduğu açıklamada, işçilerin yoksulluk, adaletsizlik ve duyarsızlığa karşı sabrının tükendiği vurgulandı.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak AK Parti il binaları önünde gerçekleştirilen eylemlerle, kamu işçilerinin 2025 Toplu İş Sözleşmesi sürecindeki talepleri kamuoyuna duyuruldu. Taylan, “81 ilde AK Parti il binaları önünden sesleniyoruz. Artık yoksulluğa, adaletsizliğe ve duyarsızlığa tahammülümüz kalmadı. Geçim derdi büyürken, bize sunulan zam teklifleri alay konusu. TÜİK’in rakamları gerçeği gizliyor, az kazanandan çok vergi alınıyor, maaşlarımız hayat pahalılığı karşısında eriyor,” dedi. İşçilerin taleplerini net bir şekilde sıralayan Taylan, şu maddeleri öne çıkardı:

  1. İNSANCA ÜCRET: TÜİK’in verileri geçim sıkıntısını yansıtmıyor. Sözleşme teklifleri, pazar ve mutfaktaki gerçeklere göre hazırlanmalı, insanca yaşanabilir bir ücret sağlanmalı.
  2. ADİL TOPLU SÖZLEŞME: Hükümetin teklifleri emekçiyi oyalıyor. Toplu sözleşme, işçilerin iradesine ve yaşam koşullarına uygun olmalı.
  3. VERGİDE ADALET: Az kazanandan çok, çok kazanandan az vergi alınan sistem sona ermeli. Gelir vergisi matrahı adil ve kademeli düzenlenmeli.
  4. GEÇİM SIKINTISINA ÇÖZÜM: Kira, fatura, gıda ve ulaşım zamları maaşları eritiyor. Emekçiler credit kartı borçlarıyla yaşamaya zorlanıyor. Acil çözüm talep ediliyor.
  5. GÜVENCELİ ÇALIŞMA: Taşeron sistemine ve güvencesiz çalışmaya son verilmeli, kamu işçisinin iş güvencesi korunmalı.
  6. EMEĞE SAYGI: Alın terine değer verilmediği sürece adalet sağlanamaz. Emekçiler, üretimin temel direği olarak hak ettikleri saygıyı görmeli.

Taylan, “Bugün buradayız çünkü başka çaremiz kalmadı. Sadaka değil, hakkımızı; ikram değil, emeğimizin karşılığını istiyoruz. Sefalet değil, onurlu bir yaşam talep ediyoruz. İşçiyiz, emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız!” diyerek sözlerini tamamladı.

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