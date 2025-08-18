Bilecik’te Türk Sağlık-Sen üyeleri iş bıraktı!

Kaynak: Haber Merkezi
Bilecik’te Türk Sağlık-Sen üyeleri iş bıraktı!

Türkiye Kamu- Sen’e bağlı Türk Sağlık-Sen üyeleri Bilecik Eğitim ve araştırma Hastanesi ile Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünde iş bırakma eylemi yaparak Konfederasyonlarına destek verdiler.

Serhat KAYA - BİLECİK / YENİÇAĞ

Bilecik’te bugün memurlar yürütülmekte olan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde kamu işvereni tarafının önerdiği zammın günümüz hayat şartları gerçeklerinden uzak olması gerekçesi ile 1 gün süre ile iş bırakma eylemi gerçekleştirdiler.

2-018.jpg

Türk Sağlık-Sen’e bağlı sendika üyeleri de Bilecik Eğitin ve Araştırma Hastanesi ile Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü binalarında iş bıraktılar. İş bırakma eylemi sırasında sendika üyeleri adına Türk Sağlık-Sen Bilecik Şubesi Başkan Vekili Ahmet Kuyucu basın açıklaması gerçekleştirdi.

